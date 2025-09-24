В Ростовской области два человека пострадали в результате атаки БПЛА

Слюсарь: два человека пострадали при атаке БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области два человека получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в станице Базковской Шолоховского района потушили пожар в частном доме, о котором он рассказывал ранее, на площади в 75 квадратных метров.

«На месте работают следственные органы. С осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу доставлены два человека. Медики оказывают им необходимую помощь», — заявил Слюсарь.

Также, по словам губернатора, в Таганроге в ходе отражения ночной воздушной атаки повреждения получило остекление окон и балконов в нескольких многоквартирных домах.

При этом в городе обнаружили фрагменты БПЛА, в настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим окажут помощь.

До этого Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов силами противовоздушной обороны (ПВО) в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах Ростовской области.

Telegram-канал SHOT заявил о серии взрывов над Таганрогом. По словам очевидцев, город подвергся атаке украинских дронов. В небе были видны вспышки и дым, произошло от пяти до семи взрывов. В населенном пункте сработала сирена оповещения о воздушной опасности.

В Минобороны РФ 23 сентября рассказали, что дежурными средствами ПВО с 19:00 до 23:00 мск уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду.