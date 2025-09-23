Над Таганрогом прозвучали взрывы

В небе над городом Таганрогом Ростовской области прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, город подвергся атаке украинских дронов. В небе были видны вспышки и дым, прогремело от пяти до семи взрывов.

В городе сработала сирена оповещения о воздушной опасности. Официальной информации о происшедшем пока нет.

22 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских дронов в Таганроге и Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

7 сентября беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины были перехвачены в Таганроге и Шолоховском районе Ростовской области.

2 сентября над Таганрогом и Ростовом-на-Дону прогремело не менее восьми взрывов.

Ранее ВСУ использовали воздушные шары во время ночной атаки на Россию.