Украинская армия превратила город Купянск в Харьковской области в хорошо укрепленный район; населенный пункт фактически стал крепостью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Как и многие другие крупные города на Харьковщине киевский режим превратил Купянск в мощный укрепленный район. <...> Фактически город был превращен в «крепость» с использованием железобетонных сооружений и минных полей», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что ВСУ превратили почти каждое здание в огневую точку, обладающую хорошей защитой.

Переход Купянска под контроль Вооруженных сил России позволит армии продвинуться вглубь не только Харьковской области, но и Донецкой народной республики, что ускорит процесс взятия Краматорска и Славянска.

Пока в Купянске продолжаются бои. Сообщалось, что российская армия взяла под контроль северные и западные районы города. По данным Минобороны, всего армия РФ заняла более 5,5 тысячи зданий.

Ранее сообщалось, что грузинские наемники ВСУ ограбили церковь в Купянске.