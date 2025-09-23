На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны РФ назвали Купянск крепостью

Минобороны РФ: украинская армия фактически превратила Купянск в крепость
Таисия Лисковец/РИА Новости

Украинская армия превратила город Купянск в Харьковской области в хорошо укрепленный район; населенный пункт фактически стал крепостью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Как и многие другие крупные города на Харьковщине киевский режим превратил Купянск в мощный укрепленный район. <...> Фактически город был превращен в «крепость» с использованием железобетонных сооружений и минных полей», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что ВСУ превратили почти каждое здание в огневую точку, обладающую хорошей защитой.

Переход Купянска под контроль Вооруженных сил России позволит армии продвинуться вглубь не только Харьковской области, но и Донецкой народной республики, что ускорит процесс взятия Краматорска и Славянска.

Пока в Купянске продолжаются бои. Сообщалось, что российская армия взяла под контроль северные и западные районы города. По данным Минобороны, всего армия РФ заняла более 5,5 тысячи зданий.

Ранее сообщалось, что грузинские наемники ВСУ ограбили церковь в Купянске.

