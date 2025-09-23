Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один атаковавший российскую столицу беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

До этого на подлете к Москве сбили 14 беспилотников. В столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников вводили план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто.

В Минобороны России сообщили о ликвидации 339 беспилотных летательных аппаратов за сутки. Также средствами противовоздушной обороны было сбито семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из сводки российского оборонного ведомства.

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов на экстремально малой высоте.