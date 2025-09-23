На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один атаковавший российскую столицу беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

До этого на подлете к Москве сбили 14 беспилотников. В столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников вводили план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто.

В Минобороны России сообщили о ликвидации 339 беспилотных летательных аппаратов за сутки. Также средствами противовоздушной обороны было сбито семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из сводки российского оборонного ведомства.

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов на экстремально малой высоте.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами