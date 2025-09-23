Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Собянин: средства ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), атаковавших Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Ранее вечером на подлете к Москве сбили 16 беспилотников. В столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников вводили план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто.

В Минобороны России сообщали о ликвидации 339 БПЛА за сутки. Также средствами противовоздушной обороны было сбито семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из сводки российского оборонного ведомства.

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов экстремально низко.