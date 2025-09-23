Два беспилотника сбили на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны РФ сбили еще два беспилотника, атаковавших Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте обломков беспилотников.

До этого на подлете к Москве за вечер сбили 14 беспилотных летательных аппаратов.

Как пишет Telegram-канал Baza, в столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников ввели план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто.

До этого в Минобороны России сообщили о ликвидации 339 беспилотных летательных аппаратов Украины за сутки. Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из сводки российского оборонного ведомства.

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов экстремально низко.