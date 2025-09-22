На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Системы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву

Собянин: уничтожены еще два беспилотных средства, летевших на столицу
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«По предварительным данным, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах происшествий», — написал глава города.

До этого Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников, атаковавших Москву. По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет. На местах падения обломков работают экстренные службы.

На этом фоне Telegram-канал Baza сообщил, что в столичных аэропортах ввели план «Ковер». По его данным, в авиагавани Шереметьево задерживались девять рейсов, в Домодедово — три самолета, а во Внуково — шесть.

При этом пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне атаки украинских беспилотников продолжают работать в штатном режиме.

Ранее стало известно, что Украина хочет сделать свои беспилотники «полностью автономными».

Атаки БПЛА на Россию
