На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Московские аэропорты продолжают работать в штатном режиме

Росавиация: Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский не прекращали работу
true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне атаки украинских беспилотников продолжают работать в штатном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В ответ на некорректные публикации в социальных сетях сообщаю: Аэропорты московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы», — написал представитель ведомства.

Сообщается, что специалисты Росавиации и Государственная корпорация по организации воздушного движения усилили мониторинг за работой авиатранспорта в регионе для обеспечения безопасности полетов.

Кореняко также призвал россиян доверять только официальным источникам информации.

До этого Telegram-канал Baza писал о том, что в столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников якобы ввели план «Ковер».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Москву. По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами