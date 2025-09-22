Московские аэропорты продолжают работать в штатном режиме

Росавиация: Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский не прекращали работу

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне атаки украинских беспилотников продолжают работать в штатном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В ответ на некорректные публикации в социальных сетях сообщаю: Аэропорты московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы», — написал представитель ведомства.

Сообщается, что специалисты Росавиации и Государственная корпорация по организации воздушного движения усилили мониторинг за работой авиатранспорта в регионе для обеспечения безопасности полетов.

Кореняко также призвал россиян доверять только официальным источникам информации.

До этого Telegram-канал Baza писал о том, что в столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников якобы ввели план «Ковер».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Москву. По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет, на местах падения обломков работают экстренные службы.

