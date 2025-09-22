На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Генштабе ВС РФ заявили, что призывники не будут участвовать в спецоперации

Генштаб ВС России: призывников не привлекут к участию в СВО
true
true
true
close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Призывники не будут привлекаться к задачам специальной военной операции на Украине. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут», — сказал он.

Цимлянский добавил, что как минимум треть призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой по окончании обучения будут направлены в войска.

До этого он рассказал, что особенностью осеннего призыва на срочную службу в Вооруженные силы России в 2025 году стало то, что он действует в течение года. Осенний призыв начинается 1 октября.

В этом году уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене ограничительных мер будут направляться в личный кабинет на портале «Госуслуги». При этом напечатанные повестки также остаются актуальными.

Еще одной особенностью, рассказал Цимлянский, является то, что решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия.

Ранее в ГД предложили отменить испытания при приеме на работу для прошедших срочную службу.

