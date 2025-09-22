В Генштабе ВС РФ назвали дату начала осеннего призыва

Осенний призыв на срочную военную службу начнется 1 октября. Об этом сообщил во время брифинга заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Хочу напомнить, что призывные кампании 2025 года проходят в год 80-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Год, который президентом Российской Федерации объявлен годом защитника Отечества», — сказал он.

До этого сообщалось, что Государственная дума может рассмотреть в первом чтении проект о круглогодичном призыве. Согласно документу, отправка повесток, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии будут проводиться в течение всего календарного года, а отправка призывников на службу уже в период весеннего и осеннего призывов. Его целью названо снижение нагрузки на военкоматы.

Срочная служба в течение 12 месяцев в России начала действовать с 2008 года. Из-за этого в 2009 году было призвано рекордное количество «срочников» — 305,6 тыс. человек. После этого число призывников начало планомерно снижаться. В 2011 году было призвано 218,7 тыс. человек. Следующие 27 призывов количество призванных колебалось от 120 тыс. до 150 тыс. человек.

Ранее Путин подписал указ об увеличении численности российской армии до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих.