На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Генштабе ВС РФ назвали дату начала осеннего призыва

Генштаб ВС РФ: осенний призыв начнется 1 октября
true
true
true
close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Осенний призыв на срочную военную службу начнется 1 октября. Об этом сообщил во время брифинга заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Хочу напомнить, что призывные кампании 2025 года проходят в год 80-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Год, который президентом Российской Федерации объявлен годом защитника Отечества», — сказал он.

До этого сообщалось, что Государственная дума может рассмотреть в первом чтении проект о круглогодичном призыве. Согласно документу, отправка повесток, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии будут проводиться в течение всего календарного года, а отправка призывников на службу уже в период весеннего и осеннего призывов. Его целью названо снижение нагрузки на военкоматы.

Срочная служба в течение 12 месяцев в России начала действовать с 2008 года. Из-за этого в 2009 году было призвано рекордное количество «срочников» — 305,6 тыс. человек. После этого число призывников начало планомерно снижаться. В 2011 году было призвано 218,7 тыс. человек. Следующие 27 призывов количество призванных колебалось от 120 тыс. до 150 тыс. человек.

Ранее Путин подписал указ об увеличении численности российской армии до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами