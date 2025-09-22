В Генштабе РФ пообещали вовремя уволить в запас всех призывников

Все призывники, которые отслужат в Вооруженных силах РФ установленные сроки, будут вовремя уволены в запас. Об этом рассказал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба российских войск, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Как он сказал, по истечении срока службы призывников направят к местам их проживания.

22 сентября Цимлянский сообщил, что осенний призыв на срочную военную службу начнется 1 октября. Вице-адмирал подчеркнул, что призывные кампании 2025 года проходят в год 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин объявил его годом защитника Отечества.

В августе сообщалось, что Государственная дума РФ может рассмотреть в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве. В случае принятия документа отправка повесток, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться в течение всего календарного года. При этом призывников будут отправлять на службу только в периоды весеннего и осеннего призывов. Авторы проекта в качестве его цели назвали снижение нагрузки на военные комиссариаты.

Ранее в РФ предложили отменить испытания при приеме на работу для прошедших срочную службу.