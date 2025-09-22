На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу
Антон Вергун/РИА Новости

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаила Развожаева в своем Telegram-канале.

«Внимание всем. Воздушная тревога», — написал он.

Накануне вечером была совершена атака на поселок Форос в Крыму. Один из атакованных объектов — санаторий «Форос». Глава администрации города Ялта Янина Павленко сообщила, что пострадавшие находились на береговой линии в момент атаки.

Кроме того, была повреждена школа имени А. С. Терлецкого — в здании произошел пожар. После пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен.

По факту атаки на гражданские объекты Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее очевидец рассказал, как дрон влетел в окно школы в Крыму.

Атаки БПЛА на Россию
