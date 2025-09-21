Силы ПВО уничтожили беспилотники над Черным морем

Развожаев: три беспилотника уничтожили над Черным морем в Севастополе

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили над Черным морем в районе Севастопольской бухты и Качи. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, Черноморский флот во взаимодействии с силами противовоздушной обороны (ПВО) продолжает отражать атаку беспилотников.

«По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города», — заявил губернатор.

Вечером 21 сентября в Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили над тремя регионами 22 беспилотника Вооруженных сил Украины самолетного типа.

В ночь на 20 сентября Россия и Украина обменялись массированными ударами. Свыше десяти российских регионов подверглись налету почти 150 украинских БПЛА. В Самарской области четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще один был ранен. В Саратове выбило окна в многоэтажках, пострадала женщина. Кроме того, под ударом ВСУ оказалась территория Запорожской АЭС, где находились международные эксперты МАГАТЭ. Россия в ответ нанесла масштабные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее российские войска ударили по местам запуска беспилотников ВСУ.