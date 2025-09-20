На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Смоленской областью сбили украинский дрон

Губернатор Анохин: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Смоленской областью
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Над Смоленской областью сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) Никто не пострадал, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Анохин.

Объекты инфраструктуры также не повреждены. На месте падения беспилотника работают оперативные службы.

«Уважаемые смоляне, напоминаю о необходимости соблюдения правил безопасности. Если вы обнаружили части беспилотного летательного аппарата, не приближайтесь к ним. Сообщите об их местонахождении по номеру 112», — написал губернатор.

В последний раз угрозу атаки беспилотников в регионе объявляли 12 сентября.

19 сентября дежурные средства противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили четыре дрона Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области. По информации ведомства, атака продолжалась с 10:00 до 13:00 мск.

17 сентября стало известно, что украинские силы атаковали беспилотниками Белгород, пострадала 18-летняя девушка.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области.

