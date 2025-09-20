На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как РФ ответит на возможную агрессию Запада против Калининграда

Взгляд: Москва подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда, пишет газета «Взгляд» со ссылкой на военного эксперта Александра Зимовского.

По его словам, российско-белорусские учения «Запад-2025» фокусировались на сценариях обороны Союзного государства от агрессии Запада.

«В 2025 году они особенно были акцентированы на Калининградской области как региона, находящегося под постоянным давлением», — подчеркнул Зимовский.

Минобороны РФ сообщало, что в рамках учений проводились операции «с целью нейтрализации вооруженного конфликта в приграничных районах Союзного государства и разгрома агрессора».

Накануне радио «Беларусь» сообщало, что польские власти планируют начать постепенно открывать границу с Белоруссией с 20 сентября.

С 12 сентября руководство Польши в одностороннем порядке полностью закрыло границу с Белоруссией. На одном из пограничных пунктов пропуска — «Брест» — даже были установлены колючая проволока и металлический забор. В качестве причины были названы российско-белорусские учения «Запад-2025».

Ранее в Минске осудили решение Польши закрыть границу с Белоруссией.

