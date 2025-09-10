Пушилин рассказал о начавшихся боях в высотках Красноармейска

Российские военные ведут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в высотной застройке Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Мы видим, что бои [идут] в самом Красноармейске — высотная застройка», — сказал глава ДНР.

Он также добавил, что на добропольском выступе в ДНР атаки и контратаки ведутся с обеих сторон. По словам Пушилина, войска ВС России сделали значительный рывок на этом направлении, что «весьма полезно и значимо».

9 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские штурмовые подразделения прорвали оборону украинцев у поселка Чунишино, который находится юго-восточнее Красноармейска, тем самым расширив зону контроля. По словам Кимаковского, на данной линии боевого соприкосновения противник несет большие потери.

Ранее Пушилин заявил об освобождении всего юга ДНР.