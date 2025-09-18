На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинским войскам предрекли потерю важнейшего города в зоне СВО

Sky News: ВСУ скоро не смогут сдерживать наступление ВС РФ на Красноармейск
Евгений Биятов/РИА Новости

Украинские бойцы в скором времени могут сдать Вооруженным силам РФ важнейший город в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

В материале отмечается, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше года удерживали оборону населенного пункта. Однако в последнее время ситуация осложнилась.

«Российское наступление выдавливает украинцев», — подчеркнули журналисты.

Они обратили внимание, что военные ВС РФ взяли под контроль все пути снабжения в районе Красноармейска. Более того, вокруг города была создана зона поражения с помощью беспилотных летательных аппаратов.

10 сентября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские подразделения ведут бои с ВСУ в высотной застройке Красноармейска.

За день до этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что военнослужащие ВС РФ прорвали оборону украинских войск юго-восточнее Красноармейска. Продвижение зафиксировали в районе поселка Чунишино.

Ранее журналисты назвали три ключевых города Донбасса, взятие которых создаст перспективы обеспечения контроля над всей территорией ДНР.

