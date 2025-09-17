На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО РФ за пять часов сбили шесть БПЛА

Минобороны: силы ПВО РФ сбили шесть дронов в период с 15:00 по 20:00
Inna Varenytsia/Reuters

Силы ПВО РФ за пять часов сбили шесть БПЛА над регионами России. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Три БПЛА были сбиты над территорией Курской, два — над Белгородской, один — над Ростовской областью.

За минувшие сутки российские системы ПВО уничтожили 357 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем 17 сентября дрон ВСУ повредил ограждение и бытовое помещение АЗС во Льгове в Курской области.

Представители группировки «Север» сообщили, что Украина начала применять сверхопасные оптоволоконные дроны с тремя зарядами.

Они бесшумны, поэтому об их приближении нельзя узнать заранее. В «Севере» призвали жителей Белгородской, Курской и Брянской областей не игнорировать сигналы об атаках с воздуха из-за мизерных шансов на выживание при атаке такого дрона.

Ранее дрон ВСУ ударил по микроавтобусу «Народного фронта» в Судже.

