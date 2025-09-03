Украинский дрон атаковал микроавтобус в Курской области

Дрон ВСУ ударил по микроавтобусу «Народного фронта» в Судже

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал микроавтобус «Народного фронта» в Судже Курской области. Об этом рассказали в Telegram-канале движения.

«Боец «Фокс» вместе со своими товарищами выехал на задание в Суджу. В пути он снимал обстановку в городе. Через пару секунд удар в «буханку» — дрон «ждун»», — говорится в сообщении.

Военный получил ранения, но выжил. Его боевые товарищи помогли бойцу добраться до госпиталя.

Утром 3 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Калуге беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на жилой дом.

Министерство обороны России также сообщило, что силы противовоздушной обороны в период с 23:00 до 7:00 мск перехватили 105 дронов ВСУ над регионами России.

Военные сбили 20 украинских беспилотников над Ростовской областью, 24 — над Брянской областью, 20 — над Краснодарским краем, 10 — над Калужской областью, 8 — над Крымом, 2 — над акваторией Азовского моря и 1 — над Смоленской областью.

Ранее Энергодар за день трижды подвергся атакам беспилотников ВСУ.