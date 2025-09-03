На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский дрон атаковал микроавтобус в Курской области

Дрон ВСУ ударил по микроавтобусу «Народного фронта» в Судже
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал микроавтобус «Народного фронта» в Судже Курской области. Об этом рассказали в Telegram-канале движения.

«Боец «Фокс» вместе со своими товарищами выехал на задание в Суджу. В пути он снимал обстановку в городе. Через пару секунд удар в «буханку» — дрон «ждун»», — говорится в сообщении.

Военный получил ранения, но выжил. Его боевые товарищи помогли бойцу добраться до госпиталя.

Утром 3 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Калуге беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на жилой дом.

Министерство обороны России также сообщило, что силы противовоздушной обороны в период с 23:00 до 7:00 мск перехватили 105 дронов ВСУ над регионами России.

Военные сбили 20 украинских беспилотников над Ростовской областью, 24 — над Брянской областью, 20 — над Краснодарским краем, 10 — над Калужской областью, 8 — над Крымом, 2 — над акваторией Азовского моря и 1 — над Смоленской областью.

Ранее Энергодар за день трижды подвергся атакам беспилотников ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами