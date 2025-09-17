Латвия решила продлить закрытие неба у границы с Россией и Белоруссией

МО Латвии сообщило о продлении закрытия неба у границы с РФ и Белоруссией

Воздушное пространство Латвии у границы с Россией и Белоруссией будет закрыто до 8 октября в темное время суток. Об этом сообщило латвийское Министерство обороны.

«В продолжение ограничений в воздушном пространстве Латвии у восточной границы с Белоруссией и Россией, с четверга, 18 сентября, по 8 октября оно будет закрыто в темное время суток с 20.00 до 7.00 (совпадает с мск)», — говорится в сообщении.

11 сентября министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что воздушное пространство республики у восточной границы с Белоруссией и Россией будет закрыто. В тот же день Польское агентство воздушного транспорта ввело ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной.

МИД Белоруссии решительно осудил решение Польши и Латвии закрыть воздушное пространство. Там отметили, что меры «не имеют ничего общего с теми надуманными угрозами, которые они якобы должны отразить, и выглядят особенно абсурдно на фоне отмены США ранее действовавших санкций в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия сбивала летящие на Польшу дроны.