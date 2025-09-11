Латвия закроет небо над границей с Россией

Латвия полностью закроет воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией. Об этом сообщила телерадиостанция LSM со ссылкой на главу латвийского министерства обороны Андриса Спрудса.

Министр уточнил, что решение начнет действовать с 18:00 по местному времени (совпадает с московским) 11 сентября. По его словам, полеты над границей будут запрещены как минимум в течение недели.

В июне власти Латвии потребовали покинуть страну 841 гражданина России по причине того, что они не подали документы на новый статус постоянного жителя Европейского союза. У этих россиян истек срок действия разрешения на постоянное проживание на территории республики, поскольку они не подали указанное заявление.

9 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что планы Латвии выдворить 841 российского гражданина являются «чудовищным примером неонацизма». Она отметила, что латвийские власти по национальному признаку, «в том числе для запугивания людей, которые являются носителями русского языка», принимают меры по выдворению из страны населения.

Ранее латвийскую полицию взбудоражил флаг Российской империи на одном из домов.