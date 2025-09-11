На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоруссия отреагировала на закрытие воздушного пространства Польшей и Латвией

МИД Белоруссии осудил закрытие воздушного пространства Польшей и Латвией
Виктор Толочко/РИА Новости

МИД Белоруссии решительно осудил решение Польши и Латвии закрыть воздушное пространство вдоль границы с республикой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве назвали эти меры польских и латвийских властей «дискриминационными». Там отметили, что меры «не имеют ничего общего с теми надуманными угрозами, которые они якобы должны отразить, и выглядят особенно абсурдно на фоне отмены США ранее действовавших санкций в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа».

11 сентября Польское агентство воздушного транспорта ввело ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной.

В четверг министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что воздушное пространство республики у восточной границы с Белоруссией и Россией будет закрыто сегодня вечером.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.

Польские СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты указали, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

В Минобороны РФ отметили, что 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве заявили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия сбивала летящие на Польшу дроны.

