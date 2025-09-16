В порту Ходейда было около десятка судов в момент израильских ударов

Около десятка судов находилось в йеменском порту Ходейда во время ударов Израиля

Около десятка судов находились в районе йеменского порта Ходейда во время нанесения по нему ударов авиации Израиля. Эти цифры следуют из данных международного морского радиообмена и онлайн-систем мониторинга морского трафика, передает ТАСС.

Среди находящихся в порту кораблей были суда под флагами Панамы, Белиза, Маршалловых островов и др.

Телеканал Аl Masira сообщает, что в порту города Ходейда начался сильный пожар после ударов Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля.

Об атаке Израиля на порт сообщалось днем 16 сентября. По информации источника в местных органах власти, израильские истребители нанесли минимум пять ударов.

10 сентября израильские войска совершили атаку на военные объекты мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, целью ударов были военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации, а также склад с топливом. Там отметили, что атака стала реакцией на атаки хуситов, в частности, запуск дронов и ракет в направлении еврейского государства.

Ранее Израиль атаковал правительственный комплекс хуситов.