Власти Испании назвали количество истребителей, которые они могут выделить для операции НАТО

Мадрид может выделить два истребителя для операции НАТО «Восточный часовой». Об этом пишет газета El País.

Также Испания готова предоставить самолет-заправщик, пишут авторы публикации. В настоящее время рассматривается возможность задействовать два из восьми испанских истребителей Eurofighter, сейчас развернутых в Литве.

16 сентября портал Defence24 писал, что в операции «Восточный страж» в Польше принимали участие французские истребители Rafale, способные нести ядерные боеголовки.

По информации издания, французские власти отправили эскадрилью Rafale со 113-й авиабазы в Сен-Дизье. Там базируются самолеты, способные нести ядерное оружие. Однако на авиабазе в Миньске-Мазовецком дислоцированы Rafale без боеголовок. Всего в Польшу были направлены три самолета.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также заявил, что британские истребители Eurofighter Typhoon направятся в Польшу в рамках операции Североатлантического альянса «Восточный страж».

Стармер уточнил, что обсудил ситуацию с проникновением беспилотных летательных аппаратов в польское воздушное пространство с президентом Польши Каролем Навроцким. В связи с этим было принято решение о развертывании на польской территории дополнительных воздушных сил Великобритании.

Ранее Трамп сказал, что не будет никого защищать после прилета дронов в Польшу.