Власти Испании назвали количество истребителей, которые они могут выделить для операции НАТО

El País: Мадрид может выделить 2 истребителя для операции «Восточный часовой»

Мадрид может выделить два истребителя для операции НАТО «Восточный часовой». Об этом пишет газета El País.

Также Испания готова предоставить самолет-заправщик, пишут авторы публикации. В настоящее время рассматривается возможность задействовать два из восьми испанских истребителей Eurofighter, сейчас развернутых в Литве.

16 сентября портал Defence24 писал, что в операции «Восточный страж» в Польше принимали участие французские истребители Rafale, способные нести ядерные боеголовки.

По информации издания, французские власти отправили эскадрилью Rafale со 113-й авиабазы в Сен-Дизье. Там базируются самолеты, способные нести ядерное оружие. Однако на авиабазе в Миньске-Мазовецком дислоцированы Rafale без боеголовок. Всего в Польшу были направлены три самолета.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также заявил, что британские истребители Eurofighter Typhoon направятся в Польшу в рамках операции Североатлантического альянса «Восточный страж».

Стармер уточнил, что обсудил ситуацию с проникновением беспилотных летательных аппаратов в польское воздушное пространство с президентом Польши Каролем Навроцким. В связи с этим было принято решение о развертывании на польской территории дополнительных воздушных сил Великобритании.

Ранее Трамп сказал, что не будет никого защищать после прилета дронов в Польшу.

