Аргентина не отправит военных на Украину

В Минобороны Аргентины исключили отправку военного контингента на Украину
Carl Recine/Reuters

Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра был не совсем точен, говоря о перспективе отправки войск на Украину. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра обороны страны по международным вопросам Хуан Батталеме.

Посол Аргентины ранее в интервью российскому СМИ сообщил, что Буэнос-Айрес может рассмотреть вопрос отправки военного контингента на Украину, если это потребуется для обеспечения безопасности там.

«Думаю, посол не совсем ясно выразился, объявляя об участии Аргентины», — заявил Батталеме.

По его словам, традиционно отправка иностранных войск осуществляется либо в формате ООН, в формате «голубых касок», — для этого должно быть соглашение между сторонами, либо возможность участия в «коалиции желающих» после подписания мирного соглашения между сторонами конфликта.

На прошлой неделе постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина нуждается в присутствии на своей территории европейских военнослужащих, которые могли бы выполнять роль миротворцев или инструкторов. По его словам, гарантии безопасности являются самым важным элементом урегулирования конфликта на Украине.

5 сентября на заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

Ранее на Западе заявили о «панике» Зеленского после слов Путина о последствиях отправки европейских войск на Украину.

