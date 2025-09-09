Постпред США при НАТО поддержал отправку войск на Украину

Украина нуждается в присутствии на своей территории европейских военнослужащих, которые могли бы выполнять роль миротворцев или инструкторов. Такое заявление в ходе интервью для телеканала Fox News сделал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

По его словам, гарантии безопасности являются самым важным элементом урегулирования конфликта на Украине.

«Украина сегодня располагает крупнейшей армией в Европе, закаленной в боях, но одновременно, на мой взгляд, необходимо присутствие европейских войск — будь то миротворцы, инструкторы или любая другая роль», — сказал Уитакер.

Он выразил уверенность, что украинский лидер Владимир Зеленский заключит мирное соглашение, только если будет уверен, что боевые действия не возобновятся. Как отметил постоянный представитель США при НАТО, именно система гарантий безопасности может стать тем фактором, благодаря которому Киев согласится на сделку с Москвой.

5 сентября президент РФ Владимир Путин предупредил, что военнослужащие страны будут считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины. Он добавил, что в случае установления устойчивого мира никакого смысла в нахождении иностранных войск на Украине не будет, так как российские власти будут исполнять договоренности в полном объеме.

Ранее в Киеве назвали более надежную гарантию безопасности вместо размещения европейских войск.