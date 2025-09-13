На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков заявил, что атаки БПЛА на Белгород продолжаются четвертый день подряд

Гладков сообщил о шести украинских БПЛА в небе над Белгородом
Шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в настоящее время находятся в небе над Белгородом. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются нанести удары по административному центру региона и Белгородскому району четвертый день подряд. Кроме того, большому количеству атак подвергаются и приграничные муниципальные образования.

«Сейчас в воздухе над Белгородом находятся шесть беспилотников, из них два уже сбиты», — подчеркнул Гладков.

Как отметил губернатор, ситуация в регионе остается крайне сложной.

В ночь на 13 сентября дежурные средства противовоздушной обороны сбили 42 украинских дрона в небе над регионами РФ. В частности, в Белгородской области уничтожили 12 БПЛА.

12 сентября в Белгороде в результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница. По словам Гладкова, женщину спасти не удалось.

За день до этого украинские беспилотники также нанесли удары по Белгороду, из-за чего ранения получили четыре человека. Двух мужчин госпитализировали с осколочными ранениями и баротравмами. Две женщины обратились за медицинской помощью самостоятельно.

Ранее в Белгородской области на фоне атак БПЛА приостановили работу торговых центров.

