В городе на юге Украины произошли взрывы

В Одессе на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

В Одесской области в настоящее время объявлена воздушная тревога. В «красной» зоне также находятся Днепропетровская, Николаевская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

В ночь на 13 сентября украинское издание «Общественное. Новости» сообщало о взрыве в городе Сумы на севере Украины.

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям городе Херсоне.

6 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала месяца Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины. Он добавил, что российские удары были нанесены по 14 областям, взрывы раздавались практически по всей стране.

Ранее было опубликовано видео удара по зданию правительства Украины.