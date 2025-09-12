На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Несколько домов загорелись в Курской области из-за атаки дронов

Хинштейн: в Большом Солдатском в результате атаки БПЛА загорелись четыре дома
true
true
true
close
Shutterstock/Alexey Lesik

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ночью атаковали село Большое Солдатское в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате удара произошло возгорание одного МКД (многоквартирного дома — «Газета.Ru») и трех частных домов», — отметил чиновник.

Он добавил, что никто из местных жителей не пострадал.

12 сентября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение ночи над регионами страны уничтожили 221 украинский дрон самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников — 85 — сбили в Брянской области. Еще 42 цели ликвидировали в Смоленской области, 28 — в Ленинградской области, 18 — в Калужской области, 14 — в Новгородской области. В Орловской области и столичном регионе перехватили по девять БПЛА, в Белгородской области — семь, в Тверской и Ростовской областях — по три, в Псковской, Тульской и Курской областях — по одному.

Комментируя ситуацию, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в результате атаки в порту Приморск загорелось судно. К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение.

Ранее в Ростовской области украинский БПЛА упал на школу-интернат.

