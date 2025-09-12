Минобороны сообщило об уничтожении девяти БПЛА над двумя областями

МО РФ: силы ПВО уничтожили девять БПЛА над Белгородской и Самарской областями

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над двумя регионами. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что это произошло в промежутке с 12:00 до 15:00 мск.

Восемь беспилотников российские военные ликвидировали над территорией Белгородской области, еще один — над Самарской.

До этого в Минобороны рассказали, что за неделю силы ПВО сбили пять крылатых ракет, 19 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Также Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1488 дронов самолетного типа.

11 сентября мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил об ударе беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу, в результате чего пострадали четыре мирных жителя. По его словам, двое мужчин получили осколочные ранения и баротравмы. Их госпитализировали. Две женщины обратились за медицинской помощью самостоятельно.

Ранее несколько домов загорелись в Курской области из-за атаки дронов.