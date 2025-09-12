На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны рассказало об уничтожении 16 беспилотников над двумя регионами

Минобороны: силы ПВО ликвидировали 16 БПЛА над Белгородской и Брянской областями
true
true
true
close
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале..

В ведомстве уточнили, что это произошло в промежутке с 15:00 до 19:00 мск.

При этом 15 аппаратов ликвидировали над территорией Белгородской области, еще один — над Брянской.

Незадолго до этого в Минобороны рассказали, что в период с 12:00 до 15:00 мск силы ПВО уничтожили девять дронов. Восемь из них российские военные сбили над территорией Белгородской области, еще один — над Самарской.

Днем 12 сентября в оборонном ведомстве сообщили, что за неделю было сбито пять крылатых ракет, 19 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Также Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1488 дронов самолетного типа.

Ранее несколько домов загорелись в Курской области из-за атаки дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами