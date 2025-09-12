Минобороны рассказало об уничтожении 16 беспилотников над двумя регионами

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале..

В ведомстве уточнили, что это произошло в промежутке с 15:00 до 19:00 мск.

При этом 15 аппаратов ликвидировали над территорией Белгородской области, еще один — над Брянской.

Незадолго до этого в Минобороны рассказали, что в период с 12:00 до 15:00 мск силы ПВО уничтожили девять дронов. Восемь из них российские военные сбили над территорией Белгородской области, еще один — над Самарской.

Днем 12 сентября в оборонном ведомстве сообщили, что за неделю было сбито пять крылатых ракет, 19 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Также Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1488 дронов самолетного типа.

Ранее несколько домов загорелись в Курской области из-за атаки дронов.