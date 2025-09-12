Германия направит два истребителя на границу с Польшей

WSJ: ФРГ направит два истребителя на границу с Польшей на фоне инцидента с БПЛА

ФРГ готова направить два многоцелевых истребителя Eurofighter на границу с Польшей на фоне инцидента с беспилотниками. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

»Германия собирается направить два истребителя Eurofighter на границу с Польшей», — говорится в сообщении.

В ночь на 10 сентября Польша сбила не менее 23 беспилотников на своей территории. Премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем Россию и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы специально направила дроны в Польшу, об этом же сказал президент Украины Владимир Зеленский.

В Белоруссии утверждают, что БПЛА заблудились из-за систем радиоэлектронной борьбы. Минск сразу же отправил Варшаве информацию об этом, что позволило уничтожить беспилотники. Запад и Украина призвали усилить антироссийские санкции, а Польша запросила у союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с дронами.

В Министерстве обороны РФ, комментируя инцидент, заявили, что Вооруженные силы России не собирались наносить удары по польской территории. Помимо этого в Минобороны выразили готовность провести с коллегами из Варшавы консультации по этому вопросу.

МИД РФ отметил, что представленные оборонным ведомством России данные опровергают распространяемые Польшей мифы, связанные с «инцидентом с дронами».

Ранее сообщалось, что Европа обеспокоена реакцией Трампа на инцидент с дронами в Польше.