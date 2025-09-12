СМИ: Европа обеспокоена реакцией Трампа на инцидент с дронами в Польше

NYT: инцидент с БПЛА в Польше показал отстраненность Трампа от защиты Европы

Реакция президента США Дональда Трампа на инцидент с дронами в Польше 10 сентября демонстрирует отстраненность Америки от защиты Европы. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть ошибкой.

«Сигналы, поступавшие из США в дни, предшествовавшие вторжению (беспилотников – «Газета.Ru»), были, скорее, сигналами о том, что европейцы все больше берут на себя ответственность за собственную оборону», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает NYT, администрация Трампа объявила о завершении программы защиты для прифронтовых европейских государств, в основном стран Балтии.

12 сентября пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая на своей странице в соцсети X сообщила, что обломки 17-го дрона обнаружили в Польше.

В среду премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что польские военные зафиксировали не менее 23 БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были сбиты. Премьер обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Это первый случай сбития российских беспилотников над территорией страны, отметил он.

Первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Минск передал Варшаве информацию о заблудившихся БПЛА, что позволило польской стороне быстро отреагировать и поднять свои дежурные силы.

В Минобороны РФ отметили, что 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве заявили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее в Польше удивились помощи от Белоруссии во время инцидента с дронами.