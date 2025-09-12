На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Еще два беспилотника сбили на подлете к Москве

Собянин: средствами ПВО пресечена атака еще двух БПЛА на Москву
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Еще два беспилотника Вооруженных сил Украины сбиты на подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

«ПВО Минобороны уничтожено еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву», — написал он, отметив, что специалисты экстренных служб находятся на месте падения обломков.

Ранее Собянин сообщил, что силы ПВО сбили два БПЛА, которые летели в сторону Москвы.

Ночью опасность атаки беспилотников была объявлена в Смоленской области. Губернатор региона Василий Анохин рассказал, что в регионе работают силы ПВО. Экстренные и оперативные службы приведены в готовность, подчеркнул он.

Вечером 11 сентября украинские дроны атаковали Белгород. Как сообщал мэр города Валентин Демидов, в результате атаки двое мужчин получили осколочные ранения и баротравмы — их госпитализировали. Еще две женщины обратились за медицинской помощью самостоятельно.

Ранее БПЛА ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там был губернатор.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами