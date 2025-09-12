Два беспилотника сбили на подлете к Москве

Собянин сообщил об отражении атаки двух украинских БПЛА на Москву

Два украинских беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее опасность атаки беспилотников была объявлена в Смоленской области. Губернатор региона Василий Анохин рассказал, что в регионе работают силы ПВО. Экстренные и оперативные службы приведены в готовность, подчеркнул он.

Вечером 11 сентября украинские БПЛА дроны атаковали Белгород. Как сообщал мэр города Валентин Демидов, в результате атаки двое мужчин получили осколочные ранения и баротравмы — их госпитализировали. Еще две женщины обратились за медицинской помощью самостоятельно.

Ранее дроны ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там был губернатор.