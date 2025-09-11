На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Йемен запустил ракету по Израилю

ЦАХАЛ: Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена, работают системы ПВО
Raneen Sawafta/Reuters

Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что в нескольких районах государства звучат сирены тревоги.

Позднее в ЦАХАЛ заявили, что ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля.

Накануне Армия обороны Израиля совершила атаку на военные объекты мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене.

По данным пресс-службы, целью ударов были военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации, а также склад с топливом. Там отметили, что удары стали реакцией на атаки хуситов, в частности, запуск дронов и ракет в направлении еврейского государства.

29 августа стало известно, что израильские истребители разбомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, где проходило заседание хуситского кабмина. Хуситы подтвердили, что был уничтожен глава их правительства Ахмед Галеб ар-Рахави и «несколько его коллег-министров».

Ранее Израиль атаковал правительственный комплекс хуситов.

