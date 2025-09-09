В украинских Сумах частично нет света

В расположенном на северо-востоке Украины городе Сумы частично нет света. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По поступающей информации, некоторые районы областного центра обесточены. Причины этого не объясняются.

В настоящее время в Сумской, а также Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях звучат сигналы воздушной тревоги.

9 сентября сообщалось, что в Сумах произошел взрыв.

8 сентября министерство энергетики Украины в Telegram-канале сообщило о массированном обстреле объекта тепловой генерации в Киевской области. По информации ведомства, на место происшествия выезжали энергетики и спасатели. Им было поручено ликвидировать последствия атаки.

В тот же день глава администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что в административном центре региона было повреждено производственное предприятие. На территории объекта произошел пожар, ряд помещений и техника получили повреждения.

Ранее на Украине на одну минуту объявили радиационную тревогу.