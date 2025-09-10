На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Следователи начали искать соучастников хищений на фортификациях под Белгородом

РИА Новости: следствие ищет соучастников хищений на белгородских фортификациях
РИА Новости

Следствие устанавливает соучастников хищений средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений в Белгородской области.. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

По данным агентства, правоохранительные органы проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления возможных новых участников преступления.

По версии следствия, временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Алексей Базаров санкционировал закупку тетраэдров меньшего размера, чем было предусмотрено техническим заданием. В результате было похищено более 251 млн рублей, выделенных на закупку оборонительных конструкций.

В рамках дела под арестом находятся также бывший руководитель «Управления капитального строительства Белгородской области» Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, заместитель регионального министра строительства Владимир Губарев и генеральный директор компании «Еврострой» Эдгар Херимян.

Всем фигурантам предъявлены обвинения по статье 160 УК РФ («Присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере»).

25 августа сообщалось о задержании четверых подозреваемых по делу о хищениях, совершенных при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.

По данным следствия, к растрате бюджетных средств причастны: Алексей Сошников, занимавший ранее должность начальника Управления капитального строительства Белгородской области, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев.

Ранее сообщалось, что вторжению в Курскую область способствовали хищения при строительстве укреплений.

