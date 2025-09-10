В бундесвере заявили, что не применяли Patriot против дронов в Польше

Мюллер: Германия не применяла Patriot для обезвреживания БПЛА над Польшей

Официальный представитель министерства обороны Германии Митко Мюллер заявил, что ФРГ не использовала свои системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для обезвреживания дронов над Польшей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Применения Patriot, то есть запуска наших управляемых ракет, не произошло. Таким образом, прямого участия в действиях по обороне не принималось», — поделился Мюллер.

10 сентября генеральный секретарь НАТО выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши. Рютте призвал прекратить конфликт на Украине и «остановить эскалацию». Он также потребовал «не нарушать воздушное пространство союзников». Генсек НАТО предупредил, что Североатлантический альянс «будет готов».

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х официально заявил, что воздушное пространство Польши было нарушено «огромным количеством» якобы российских беспилотников. Он отметил, что дроны, представляющие прямую угрозу безопасности страны, были уничтожены.

Позже на выдвинутые в адрес России обвинения отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, однако даже не пытается представить хоть какую-то аргументацию.

Ранее в Совфеде назвали инцидент с беспилотниками в Польше провокацией Украины.