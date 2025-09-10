НАТО проводит полную оценку заявлений Польши об инциденте с дронами

Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции заявил, что альянс проводит полную оценку заявлений Польши об инциденте с дронами. Трансляция велась на YouTube-канале альянса.

«Североатлантический совет собрался сегодня утром и обсудил ситуацию в свете запросов Польши о проведении консультаций в соответствии со статьей 4 Договора НАТО», — сказал он.

4 статья Договора НАТО гласит, что «Договаривающиеся стороны будут консультироваться между собою всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Позднее МВД Польши заявило, что в стране якобы были обнаружены семь упавших беспилотных летательных аппаратов и обломки одной ракеты. При этом газета Rzeczpospolita написала, что дронов было не менее 23.

Ранее ночью над Белоруссией сбили неизвестные беспилотники.