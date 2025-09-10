Губернатор Белгородской области рассказал о раненом местном жителе

Гладков: в Белгороде из-за атак БПЛА был ранен местный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о ранении местного жителя из-за атак беспилотников.

«Мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — поделился глава региона.

Он добавил, что после детонации беспилотника были повреждены коммерческий и социальный объекты и посечен осколками автомобиль.

Также в Белгороде шестнадцатилетняя девушка пострадала при детонации беспилотника. Она получила баротравму.

10 сентября Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе временно приостановлена работа крупных торговых центров.

Утром 10 сентября беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали здание правительства Белгородской области. От падения обломков БПЛА произошел пожар в частном доме, однако пожарные быстро локализовали возгорание.

Ранее двух человек госпитализировали в состоянии средней тяжели после атаки БПЛА по Донецку.