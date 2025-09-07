Двух человек госпитализировали в состоянии средней тяжели после атаки БПЛА по Донецку

Два человека госпитализированы после удара ВСУ по Донецку

Состояние двух госпитализированных после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Калининскому району Донецка оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

При атаке дронов в Калининградском районе пострадали парень и девушка, рассказал собеседник агентства.

Вечером 7 сентября сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по центральной части парка Гулливер в Калининском районе Донецка. По предварительной информации, пострадали четыре человека.

Днем министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 210 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Утром в оборонном ведомстве сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских дронов в 10 регионах России. В Краснодарском крае ликвидировали 21 БПЛА, в Воронежской области — 13. Еще 10 аппаратов уничтожили над территорией Белгородской области, семь — в Астраханской области, шесть — в Волгоградской области.

