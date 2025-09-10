На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше на границе с Украиной обнаружили обломки еще одного дрона

На юго-востоке Польши обнаружили обломки еще одного сбитого беспилотника
Kuba Stezycki/Reuters

Обломки еще одного сбитого беспилотного летательного аппарата найдены на кладбище в населенном пункте Чесьники на юго-востоке Польши. Об этом сообщила Окружная прокуратура в городе Замостье, передает ТАСС.

В результате падения объекта никто не пострадал, говорится в сообщении.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил подняли в воздух из-за якобы активности российских войск на Украине. Кроме того, в стране из-за «незапланированной военной активности» закрыли аэропорты и привели в готовность системы противовоздушной обороны.

Ранее в Польше сообщили, что обломки БПЛА упали на жилой дом.

