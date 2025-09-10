На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша закрыла воздушное пространство

Воздушное пространство над частью Польши закрыли из-за действий военных
true
true
true
close
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, было закрыто из-за действий военных. Об этом сообщает пресс-служба варшавского аэропорта имени Шопена, передает РИА Новости.

Отмечается, что в связи с действиями государственных служб и армии с целью обеспечения безопасности небо над частью страны, включая воздушную гавань, временно закрыто.

Сам аэропорт остается открытым, однако введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине.

Также в стране закрыли два аэропорта и привели в готовность системы ПВО.

6 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы (ВС) РФ выпустили более 1300 БПЛА и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины. Он добавил, что российские удары были нанесены по 14 областям, взрывы раздавались практически по всей стране.

Ранее прокуратура назвала одну из версий падения БПЛА в Польше.

