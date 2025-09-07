На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокуратура назвала одну из версий падения БПЛА в Польше

Прокуратура Польши не обнаружила следов взрыва на месте падения дрона в Польше
Shutterstock

Польская прокуратура не нашла следов взрыва на месте упавшего беспилотника. Об этом сообщил агентству PAP представитель районной прокуратуры в Замостье Рафал Кавалец, передает РИА Новости.

«Дрон будет осмотрен экспертами-специалистами. Следов взрыва на месте происшествия не обнаружено. Рассматривается одна из версий, что причиной крушения стала нехватка топлива», — сказал представитель ведомства.

Расследование инцидента продолжается.

Накануне RMF FM сообщило, что неопознанный объект, который может быть беспилотником, упал недалеко от деревни Майдан-Селец на востоке Польши. Он приземлился в 500 м от жилых зданий.

Представитель министерства национальной обороны республики Януш Сеймей заявил, что объект «не имеет никаких военных признаков». По его словам, скорее всего, этот дрон использовали контрабандисты.

В конце августа этого года МИД Польши передал РФ ноту протеста в связи с падением беспилотника на востоке страны.

Ранее в Эстонии обвинили Россию в глушении украинского беспилотника.

