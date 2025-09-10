На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Львове прозвучали взрывы

Во Львове по меньше мере дважды прогремели взрывы
Pavlo Palamarchuk/Reuters

Во Львове на Западной Украине прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Типичный Львов».

По имеющимся сведениям, город атаковали российские ударные беспилотники. Их пытались сбить средства украинской противовоздушной обороны (ПВО). Во Львове по меньшей мере дважды произошли взрывы.

Telegram-канал призвал горожан находиться в укрытиях и не снимать работу сил ПВО.

9 сентября сообщалось, что взрыв произошел в городе Сумы, расположенном на севере Украины. В некоторых районах отключилось электричество.

6 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины. Он добавил, что российские удары были нанесены по 14 областям, взрывы раздавались практически по всей стране.

Ранее было опубликовано видео удара по зданию правительства Украины.

СВО: последние новости
