Взрыв произошел на севере Украины

Взрыв произошел в городе Сумы, расположенном на севере Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Какие-либо подробности в материале не уточняются.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что в настоящее время воздушная тревога действует в двух регионах страны. Речь идет о Сумской и Черниговской областях.

8 сентября министерство энергетики Украины в Telegram-канале сообщило о массированном обстреле объекта тепловой генерации в Киевской области. По информации ведомства, на место происшествия выезжали энергетики и спасатели. Им было поручено ликвидировать последствия атаки.

В тот же день глава администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что в административном центре региона было повреждено производственное предприятие. На территории объекта произошел пожар, который был оперативно ликвидирован сотрудниками экстренных служб. Несмотря на это, ряд помещений и техника получили повреждения.

Кроме того, 7 сентября в Николаевской области повредили складское помещение.

Ранее на Украине на одну минуту объявили радиационную тревогу.