На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Взрыв произошел на севере Украины

«Страна.ua»: в Сумах произошел взрыв
true
true
true
close
Shutterstock/RONEDYA

Взрыв произошел в городе Сумы, расположенном на севере Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Какие-либо подробности в материале не уточняются.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что в настоящее время воздушная тревога действует в двух регионах страны. Речь идет о Сумской и Черниговской областях.

8 сентября министерство энергетики Украины в Telegram-канале сообщило о массированном обстреле объекта тепловой генерации в Киевской области. По информации ведомства, на место происшествия выезжали энергетики и спасатели. Им было поручено ликвидировать последствия атаки.

В тот же день глава администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что в административном центре региона было повреждено производственное предприятие. На территории объекта произошел пожар, который был оперативно ликвидирован сотрудниками экстренных служб. Несмотря на это, ряд помещений и техника получили повреждения.

Кроме того, 7 сентября в Николаевской области повредили складское помещение.

Ранее на Украине на одну минуту объявили радиационную тревогу.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами