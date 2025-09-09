На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ обратились к международному сообществу после атак ВСУ

Захарова призвала международное сообщество оценить атаки ВСУ на РФ 8–9 сентября
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва призывает ответственных членов международного сообщества дать адекватную оценку атакам Киева на российские регионы, которые были совершены 8 и 9 сентября. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

Дипломат обратила внимание, что 8 сентября атаке подвергся город Донецк. В тот день жители населенного пункта отмечали 82-ю годовщину его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Ночью 9 сентября украинские войска нанесли удары и по другим российским регионам, подчеркнула представитель МИД.

«Призываем ответственных членов международного сообщества дать адекватную оценку варварским действиям Киева, всеми способами демонстрирующего намерение продолжать вооруженное противостояние и саботировать все попытки мирного урегулирования, которому наша страна остается приверженной», — отметила Захарова.

8 сентября в оперативных службах сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецк и Макеевку англо-французскими ракетами Storm Shadow и реактивными ракетами-дронами «Паляница». В результате ударов по Донецкой народной республике (ДНР) пострадали 16 человек. Еще двух жителей спасти не удалось.

Ранее в МИД РФ заявили, что ВСУ активизировали обстрелы школ и детских садов.

