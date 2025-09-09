В ВВС США рассказали об устаревшей технике и нехватке денег у армии

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов в настоящее время испытывают проблемы, связанные с нехваткой финансирования и устаревшей техникой, а чтобы устранить их, понадобятся годы, рассказал новый глава ВВС Трой Мейник. Об этом сообщает РИА Новости.

5 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны Соединенных Штатов (Пентагон) в министерство войны.

По данным Politico, многие официальные лица в Пентагоне недовольны переименованием из-за огромного плана работ в связи с изменениями, которые могут обойтись в миллиарды долларов. Утверждается, что ребрендинг не поможет решить актуальные военные задачи, а лишь создаст дополнительные сложности.

По мнению американиста Малека Дудакова, переименование ведомства действительно будет дорогим, но дешевле реального решения главных проблем армии США.

Ранее Трамп пообещал «не начинать войну» против Чикаго.