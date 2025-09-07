Пушилин: ВС России вышли на ближайшие подступы к Димитрову в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России вышли на ближайшие подступы к Димитрову в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В самом Димитрове мы также видим продвижение, но имеется в виду направление Димитрова, пока так об этом говорим, и российская армия уже вышла на ближайшие подступы к городу», — уточнил он.

5 сентября агентство Bloomberg рассказало, что взятие под контроль ВС России города Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР откроет дорогу на Краматорск и Славянск, что создаст перспективы полного освобождения региона от ВСУ.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что группировка российской армии «Восток» взяла под контроль всю территорию ДНР в своей зоне ответственности.

Ранее российский штурмовик рассказал подробности освобождения Камышевахи.